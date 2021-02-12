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Илон Маск пригласил Путина поговорить в соцсети

03:35, 14 февраля 2021 21
Илон Маск Илон Маск Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse.

Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?задал Маск вопрос в Twitter.

При этом он отметил в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента РФ.

Было бы большой честью поговорить с вами, — добавил предприниматель на русском языке.

Clubhouse, запущенный в марте 2020 года, является приложением для голосового общения, доступным только по приглашениям. В мире им пользуется более 5 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё 2 февраля 2021 года Илон Маск заявил об отказе на какое-то время пользоваться социальной сетью Twitter. При этом бизнесмен никак не объяснил своё намерение.

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