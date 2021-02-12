Илон Маск пригласил Путина поговорить в соцсети

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse.
Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse? —
задалМаск вопрос в Twitter.
При этом он отметил в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента РФ.
Было бы большой честью поговорить с вами, — добавил предприниматель на русском языке.
.— Elon Musk (@elonmusk)
@KremlinRussia_Ewould you like join me for a conversation on Clubhouse? February 13, 2021
Clubhouse, запущенный в марте 2020 года, является приложением для голосового общения, доступным только по приглашениям. В мире им пользуется более 5 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё 2 февраля 2021 года Илон Маск заявил об отказе на какое-то время пользоваться социальной сетью Twitter. При этом бизнесмен никак не объяснил своё намерение.