Открываем для себя «Пандору» — сытный салат с грибами и тягучим сыром: для праздника или ужина

Это беспроигрышный вариант для семейного ужина или дружеских посиделок. Салат получается нейтральным, но в то же время ярким, что позволяет ему стать отличным дополнением к мясу, птице или быть самостоятельным блюдом.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Шампиньоны (500 г) промываю и нарезаю пластинками или кубиками. На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю лук до золотистого цвета и мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны. Жарю на среднем огне, периодически помешивая, 7–10 минут, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся выделившаяся жидкость. Солим и перчим по вкусу.

Твердый сыр (150 г, например, российский или гауда) натираю на крупной терке. В миску выкладываю еще теплые (горячие) жареные грибы с луком. Сразу же добавляю к ним тертый сыр и быстро перемешиваю. Тепло от грибов начнет плавить сыр, он станет тягучим и равномерно распределится.

Добавляю банку консервированной сладкой кукурузы (предварительно слив жидкость). Заправляю майонезом по вкусу и тщательно все перемешиваю.

Даю салату немного постоять (15–20 минут) при комнатной температуре, чтобы сыр окончательно «схватился» и вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

