Открытый пирог с сыром и яйцами: простой рецепт выпечки на скорую руку

Открытый пирог с сыром и яйцом — это универсальное блюдо для завтрака или ужина, которое сочетает хрустящую основу, нежную сырную начинку и сочность яичного желтка. Рассказываем простой рецепт выпечки на скорую руку.

Для приготовления раскатайте 500 г готового дрожжевого или слоеного теста, выложите его на противень, загнув края. Посыпьте тесто 200 г тертого сыра, оставив углубления для яиц. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяной корочки. Аккуратно разбейте 4–5 яиц в углубления, посолите, поперчите и украсьте веточками зелени и отправьте в духовку еще на 5 минут.

Подавайте пирог горячим — он немного напоминает сырную пиццу, но получается более сытным. Легко заменит завтрак, перекус и подойдет в качестве легкого ужина.

