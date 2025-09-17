Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 03:33

Открытый пирог с сыром и яйцами: простой рецепт выпечки на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Открытый пирог с сыром и яйцом — это универсальное блюдо для завтрака или ужина, которое сочетает хрустящую основу, нежную сырную начинку и сочность яичного желтка. Рассказываем простой рецепт выпечки на скорую руку.

Для приготовления раскатайте 500 г готового дрожжевого или слоеного теста, выложите его на противень, загнув края. Посыпьте тесто 200 г тертого сыра, оставив углубления для яиц. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяной корочки. Аккуратно разбейте 4–5 яиц в углубления, посолите, поперчите и украсьте веточками зелени и отправьте в духовку еще на 5 минут.

Подавайте пирог горячим — он немного напоминает сырную пиццу, но получается более сытным. Легко заменит завтрак, перекус и подойдет в качестве легкого ужина.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные блины без комочков: рецепт с измерением в стаканах.

пироги
сыры
яйцо
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.