Стала известна лучшая российская ряженка

В Роскачестве назвали лучшую ряженку из российских магазинов. О результатах исследования ведомство сообщило на официальном портале.
Тройка лидеров — молочная продукция компаний «Авида», «Агрокомплекс», «Вкуснотеево». Также в топе «Рузская», «Вологжанка», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки» (термостатная), «Кубанский молочник» и «Мясновъ» (термостатная).
Всего сравнивали ряженку 20 производителей. В «Коровке из Кореновки» (резервуарная) были найдены опасные для здоровья бактерии группы кишечной палочки. Они могут спровоцировать расстройство желудка и ухудшить самочувствие.
О пользе ряженки рассказала врач-эндокринолог высшей категории, диетолог и кандидат медицинских наук Елена Сюрашкина.
Многие кисломолочные продукты известны тем, что нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, и ряженка не исключение. Она содержит большое количество пробиотиков — «хороших» бактерий, которые формируют правильную микрофлору кишечника и за счёт этого благотворно влияют на работу пищеварительной системы в целом, — сказала Сюрашкина.
Она посоветовала пить немного ряженки перед едой, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс.
При покупке продукта исследователи рекомендуют обращать внимание на запах и цвет. Ряженка должна иметь чистый, кисломолочный аромат и быть светло-кремового цвета. Не должно быть газов.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова включила ряженку в продукты, рекомендованные переболевшим коронавирусом.