https://static.news.ru/photo/85bd3606-4ca2-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ochen Tack/Global Look Press

В результате проверки анестезиолог, который якобы отключал больных от аппарата ИВЛ, не был обнаружен. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

По словам министра, специалисты регионального ведомства проверили истории болезней и графики дежурств на летальные исходы в отделении кардиологии за четыре года. В итоге данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда, найдено не было, сообщает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что медбрат-анестезиолог Кировской области убивает своих пациентов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких. Анестезиолог хвастался, что убил таким образом уже более 10 пациентов, при этом он выложил фото бейджа со своим именем и фамилией, писал NEWS.ru.