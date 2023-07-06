Отец посетившей Кремль школьницы из Дербента рассказал о встрече с Путиным Отец школьницы из Дербента о встрече с Путиным: разговаривали как с родственником

Фото: kremlin.ru

Ахмет Акипов, отец школьницы Раисат из Дербента, поделился с РИА Новости своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, на которую он был приглашен вместе с дочерью. Встреча состоялась после того, как 28 июня Путин посетил Дербент и Раисат не смогла увидеть его из-за толпы. Путину показали фотографию расстроенной плачущей девочки, и он решил пригласить её с родителями в Кремль.

Я ожидал, что вообще не смогу разговаривать, но получилось, что наш президент расположил к себе: мы разговаривали с ним как со своим родственником, — отметил Акипов.

Акипов упомянул, что в ходе встречи основной темой был их родной город Дербент.

Мы обсуждали наш город, как он развивается, какие у нас появляются новые парки, реконструируются школы, — сказал Акипов.

В рамках встречи, Путин показал девочке в Кремле свой рабочий кабинет, после чего предложил ей и ее родителям попить чаю, а затем побеседовал с семьей в Голубой гостиной. Перед этим Раисат вместе с родителями успела погулять по Красной площади, отдохнула в парке развлечений «Остров мечты» и побывала в «Зарядье».

Президент приезжал в Дербент 28 июня, где его приезду радовались многие жители. Глава государства во время посещения городского парка решил выйти к людям и пообщался с ними, но Раисат тогда не удалось поговорить с ним.