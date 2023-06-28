Жители Дербента встретили Путина аплодисментами Жители Дербента встретили Путина в городском парке аплодисментами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Жители дагестанского Дербента встретили восторженными возгласами президента России Владимира Путина, посетившего фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви. В город глава государства приехал для обсуждения вопросов развития туризма, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Путин поехал в парк к фонтану после завершения совещания. Местные жители его встретили аплодисментами и восторженными возгласами. Молодые горожане окружили главу государства, задавали ему вопросы и снимали происходящее на смартфоны.

Мультимедийный фонтан в Дербенте оснастили 1,3 тысячи световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Современная программа управления позволяет создавать различные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Используется и уникальная для российских фонтанов опция — «огонь на воде».

Ранее Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке гражданами страны его решений в связи с попыткой мятежа на минувшей неделе. Такое заявление глава государства сделал в ходе поездки в Дагестан, отреагировав на реплику главы республики Сергея Меликова. Глава Дагестана заявил, что все население республики поддержало решения Путина, принятые 24 июня текущего года.