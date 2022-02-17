Отец 9-летней студентки МГУ привёл доказательство её профессионализма

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Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой был выдан сертификат Центра развития педагогики Санкт-Петербурга. Документ опубликовал отец девочки в качестве доказательства, что она прошла независимую оценку и может работать педагогом.

Студентка успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта, — говорится в документе.

Отмечается, что по результатам диагностической работы ей присвоено 75 из 100 баллов.

Ранее Евгений Тепляков, отец Алисы, заявил, что дочь может дать психологическую консультацию. За один академический час желающим придётся выложить 50 тысяч рублей.

Замглавы Российской академии образования (РАО), академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает , что отец юной студентки занимается эксплуатацией детского труда и его следует привлечь к ответственности. Он добавил, что девочка вырвана из естественного развития и ей самой нужны консультации специалиста по психологии.

Ранее Александр Асмолов — заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится Теплякова, объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России.