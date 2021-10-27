Отчисленная за лайк из «Останкино» предложила Вассерману обсудить Муратова

Отчисленные «за лайк» в социальной сети Instagram студентки Высшей школы телевидения «Останкино» Алиса Темирчиева и Алина Тимченко в разговоре с NEWS.ru ответили на предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана прочитать им лекции и пройти курс корпоративной этики после истории с исключением из учебного заведения. Первая также согласилась обсудить с известным эрудитом, например, присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Я восхищаюсь эрудицией Вассермана и в любом случае буду рада послушать его лекции. Не всегда согласна с его высказываниями, но от этого ещё больший интерес: обсудить с ним, например, факт присуждения Нобелевской премии Дмитрию Муратову, и почему это важно для нашей страны. С радостью поговорю не только о журналистике в России, но и о её трансформации во всём мире, — подчеркнула Темирчиева.

Тимченко отметила, что проходить курс корпоративной этики после «отчисления за лайк» излишне, однако согласится встретиться с парламентарием и обсудить с ним недавно начатую политическую карьеру в ГД.

Я была бы рада с ним встретиться, ухватить частичку опыта у него, перенять, так сказать. Насколько я знаю, Анатолий Вассерман был избран недавно депутатом Госдумы. Я хотела бы спросить у него, почему он решил вести ещё политическую карьеру, помимо журналистской, — добавила Тимченко

Ранее Вассерман предложил студенткам Тимченко и Темирчиевой пройти курс по корпоративной этике, а также согласился прочитать им несколько лекций. По мнению эрудита, девушки поступили некорректно, однако отчислять их за лайк под негативным комментарием о школе «Останкино» — перебор.

Ранее несколько студентов, обучавшихся в Высшей школе «Останкино», рассказали о том, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.

Студентам заблокировали пропуска в заведение. Руководство школы отказалось обсуждать решение с отчисленными, им лишь прислали одинаковые сообщения о том, что в школе они учиться не смогут. Позднее преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая заявила, что студентки были отчислены не за лайки, а за саботирование антикоронавирусных мер. Тем не менее, Темирчиева и Тимченко намерены подать в суд и потребовать публичных извинений.