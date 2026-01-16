Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 13:06

Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти куриные рулетики выглядят эффектно, а готовятся surprisingly просто. Нежное филе, сочная грибная начинка и сливочный творожный сыр делают блюдо ароматным и по-настоящему праздничным. Они одинаково хорошо подходят и для красивого семейного ужина, и для подачи на праздничный стол — гости всегда просят рецепт.

Ингредиенты: куриное филе (грудка) — 300 г, шампиньоны — 5–6 шт., лук — 1/2 средней луковицы, творожный сыр — 70 г, соль — по вкусу, специи для курицы — по вкусу, прованские травы — по вкусу, растительное масло — для жарки и смазывания.

Приготовление: куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пластины и слегка отбейте через плёнку. Посолите, приправьте специями и отложите. Шампиньоны и лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и дайте начинке немного остыть. Соедините грибы с творожным сыром, добавьте прованские травы и перемешайте до однородности.На каждый кусочек куриного филе выложите начинку и аккуратно сверните плотным рулетиком. При необходимости закрепите зубочистками. Выложите рулетики в форму для запекания, смажьте сверху растительным маслом и слегка посыпьте специями. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки и полной готовности.

Ранее мы делились рецептом яичница с овощами. Как шакшука, только интереснее: запеченные перчики и кукуруза поразят вас.

Проверено редакцией
Читайте также
Крем-чиз для фантастической курочки: готовлю в азиатском стиле — беспроигрышный рецепт
Общество
Крем-чиз для фантастической курочки: готовлю в азиатском стиле — беспроигрышный рецепт
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Семья и жизнь
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Общество
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Рулет из лаваша «Мимоза» — простая и вкусная закуска: готовлю, когда салаты надоели
Общество
Рулет из лаваша «Мимоза» — простая и вкусная закуска: готовлю, когда салаты надоели
Гречку не любят из-за сухости? Попробуйте по-купечески в одной сковороде — такую будут просить готовить постоянно
Общество
Гречку не любят из-за сухости? Попробуйте по-купечески в одной сковороде — такую будут просить готовить постоянно
курица
рулеты
простой рецепт
шампиньоны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.