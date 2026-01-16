Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник

Эти куриные рулетики выглядят эффектно, а готовятся surprisingly просто. Нежное филе, сочная грибная начинка и сливочный творожный сыр делают блюдо ароматным и по-настоящему праздничным. Они одинаково хорошо подходят и для красивого семейного ужина, и для подачи на праздничный стол — гости всегда просят рецепт.

Ингредиенты: куриное филе (грудка) — 300 г, шампиньоны — 5–6 шт., лук — 1/2 средней луковицы, творожный сыр — 70 г, соль — по вкусу, специи для курицы — по вкусу, прованские травы — по вкусу, растительное масло — для жарки и смазывания.

Приготовление: куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пластины и слегка отбейте через плёнку. Посолите, приправьте специями и отложите. Шампиньоны и лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и дайте начинке немного остыть. Соедините грибы с творожным сыром, добавьте прованские травы и перемешайте до однородности.На каждый кусочек куриного филе выложите начинку и аккуратно сверните плотным рулетиком. При необходимости закрепите зубочистками. Выложите рулетики в форму для запекания, смажьте сверху растительным маслом и слегка посыпьте специями. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки и полной готовности.

