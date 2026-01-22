От жареной картошки устала. Пеку розочки из тонких долек с ветчиной — красиво, сытно и минимум масла

От жареной картошки устала. Пеку розочки из тонких долек с ветчиной — красиво, сытно и минимум масла. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для эффектного, но легкого ужина или закуски к приходу гостей.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, томленные в собственном соку картофельные лепестки, обнимающие ароматную ленту ветчины, под аппетитной золотистой сырной корочкой с пряными травами.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 150–200 г слайсов ветчины или прошутто, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки оливкового или растительного масла, соль, перец, сушеные прованские травы, чесночный порошок. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими круглыми дольками. Ветчину нарежьте длинными, неширокими лентами. Смешайте картофельные дольки с маслом, солью, перцем, травами и чесночным порошком. Каждую дольку сверните в неплотный рулетик, оберните его лентой ветчины и поставьте вертикально в форму для маффинов или небольшую жаропрочную форму, формируя розочку. Посыпьте розочки тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30–35 минут до мягкости картофеля и румяного сыра. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

