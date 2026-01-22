Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 17:35

От жареной картошки устала. Пеку розочки из тонких долек с ветчиной — красиво, сытно и минимум масла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

От жареной картошки устала. Пеку розочки из тонких долек с ветчиной — красиво, сытно и минимум масла. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для эффектного, но легкого ужина или закуски к приходу гостей.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, томленные в собственном соку картофельные лепестки, обнимающие ароматную ленту ветчины, под аппетитной золотистой сырной корочкой с пряными травами.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 150–200 г слайсов ветчины или прошутто, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки оливкового или растительного масла, соль, перец, сушеные прованские травы, чесночный порошок. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими круглыми дольками. Ветчину нарежьте длинными, неширокими лентами. Смешайте картофельные дольки с маслом, солью, перцем, травами и чесночным порошком. Каждую дольку сверните в неплотный рулетик, оберните его лентой ветчины и поставьте вертикально в форму для маффинов или небольшую жаропрочную форму, формируя розочку. Посыпьте розочки тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30–35 минут до мягкости картофеля и румяного сыра. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Семья и жизнь
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Готовлю этот баварский салат вместо ужина: основа — картошка и колбаски. Сытный и очень вкусный
Общество
Готовлю этот баварский салат вместо ужина: основа — картошка и колбаски. Сытный и очень вкусный
Ужин в духовке на скорую руку: 5 самых простых и вкусных рецептов
Семья и жизнь
Ужин в духовке на скорую руку: 5 самых простых и вкусных рецептов
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Белорусские бульбашы: картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться
Общество
Белорусские бульбашы: картофельные шарики с луком, от которых невозможно оторваться
рецепты
ужины
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс назвал Гренландию ключевым звеном в нацбезопасности США
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.