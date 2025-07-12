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12 июля 2025 в 17:10

От такой курицы семью за уши не оттащишь! Готовим ножки в тесте по-быстрому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в тесте — это сочное мясо, запеченное в хрустящей золотистой оболочке, где нежная текстура птицы сочетается с ароматом слоеного теста. От такой курицы семью за уши не оттащишь!

Рецепт куриных ножек в тесте по-быстрому: возьмите 4 куриные голени (можно окорочка, бедра или грудку), натрите их смесью соли, перца, паприки и чеснока. Раскатайте 500 г слоеного готового теста, разрежьте на 4 части, заверните каждую куриную ножку в тесто, как конвертик, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Готовое блюдо порадует контрастом хрустящей корочки и сочного мяса, пропитанного соком и специями. Подавайте с овощами или грибным соусом — это сытное блюдо станет главным на вашем столе!

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тесто
Дарья Иванова
Д. Иванова
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