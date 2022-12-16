От сокращений к дефициту: рынок труда раскачивают противоположные явления Вслед за волной локаутов компании перешли к «наймовой активности», но это не отменяет падение доходов и скрытую безработицу

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Каждая шестая компания в РФ в первой половине 2022 года проводила сокращения персонала из-за падения выручки и проблем с бизнесом, однако сейчас ситуация несколько улучшилась, отметили в консалтинговой HR-группе Ancor. Сейчас, по официальным данным, в стране, наоборот, усиливается нехватка рабочей силы, которую связывают с последствиями мобилизации. NEWS.ru узнал, как соотносятся «высвобождение» и почти тотальная занятость, которой хвалятся чиновники, при чём тут скрытая безработица и падение реальных доходов общества.

«Компании успокоились»

По сравнению с весной 2022 года к осени ситуация с увольнениями персонала в российских компаниях «стабилизировалась», сообщила NEWS.ru директор Ancor по продажам и маркетингу Наталья Щербакова. По её словам, сейчас наблюдаются «точечные увольнения», а массовых сокращений рабочей силы не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом по состоянию на апрель каждая шестая компания проводила сокращения, из них 43% работодателей уволили от 10% до 30% сотрудников, а каждое седьмое предприятие отправило «за ворота» половину персонала, пишет The Moscow Times.

По данным Щербаковой, в первом полугодии сокращения чаще всего проводились в компаниях, которые работают с товарами народного потребления. Это также розничная торговля и гостеприимство, медицина и фармация. «Значительное высвобождение» персонала наблюдалось после ухода с российского рынка крупных международных корпораций. Наиболее остро эта проблема проявилась в ретейле, потому что из РФ ушли 80% иностранных брендов, а также в автопроме, где из 20 работавших до 24 февраля 2022 года заводов остановились 18, отмечали в Ancor.

Компании успокоились, определили свой юридический статус, приняли новые бизнес-стратегии и начали активный наём. Сейчас мы наблюдаем высокую наймовую активность. На это повлияла в том числе и частичная мобилизация. Спрос на подбор персонала особенно усилился. Работодатели столкнулись с необходимостью поиска и найма сотрудников на замену, обучения персонала дополнительным навыкам в случае перераспределения функционала внутри команды, повторной адаптации и обновления знаний специалистов после их возвращения в компании, — заявила Щербакова NEWS.ru.

По её словам, острой проблемой «всё ещё является кадровый дефицит, который в некоторых отраслях только усилился». В частности, наблюдается существенная нехватка инженерно-технических и IT-специалистов, а также высококвалифицированных рабочих.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Об этом же заявили и в Центробанке. В недавнем пресс-релизе регулятора подчёркивается, что «на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда».

Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда, — признали в ЦБ.

«Чаще, чем в 2021 году»

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил NEWS.ru, что поводы для увольнения персонала в разных отраслях бизнеса разные. Как правило, сегодня это закрытие и уход бизнеса из страны, проблемы с логистикой товаров и комплектующих, потеря выручки, сокращение расходов. Однако основная причина — это «уход западных брендов с российского рынка, в связи с чем закрылось и продолжает закрываться множество магазинов, заводов, складов и офисов».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Дмитрий Порочкин в комментарии для NEWS.ru оценил масштабы сокращений и безработицы в РФ, основываясь на данных различных исследований.

По данным HeadHunter, российский трудовой рынок насчитывает 72 млн работников, из них только около 10 млн работало в иностранных компаниях. Во-первых, не все компании ушли — некоторые продолжают работать. Во-вторых, из тех, которые ушли, часть смогла оставить сотрудников, перепродав компании российскому бизнесу. В-третьих, многие иностранные компании платили при сокращении от шести окладов, что означает, что уволенные сотрудники не сразу станут искать новую работу и выйдут с поисками на трудовую биржу. Поэтому и текущий уровень безработицы составляет 3,8%. Но тем не менее 27% компаний, по данным HAYs, пришлось сократить персонал в 2022 году. Конечно, массовые сокращения происходят чаще, чем в 2021 году, когда из-за пандемии сокращения были более точечными, — отметил Порочкин.

По его мнению, чаще других идут на сокращение персонала компании, работающие в отраслях торговли, обрабатывающие производства, автомобильный и гостинично-ресторанный бизнес, а также сфера недвижимости.

Говоря о том, как ситуация будет изменяться в 2023 году, собеседник NEWS.ru подчеркнул, что «всё зависит исключительно от внешнеполитической обстановки», сделав некоторые выводы.

Ещё не все иностранные компании ушли с рынка — возможно, сокращения персонала продолжатся, но при этом важно отметить, что часть брендов приняла решение остаться, поменяв владельца, наименование и оставив штат сотрудников без сокращений. Также растёт спрос на рабочий персонал — они без работы точно не останутся. В течение года массово открывались и будут открываться и расширяться российские компании и производства, которые сделали ставку на импортозамещение, — им также требуется персонал, — резюмировал Порочкин.

«Как-то удерживать ситуацию»

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России (КТР) Олег Бабич в свою очередь также констатировал, что «многие организации так или иначе провели или проводят оптимизацию численности своего персонала с учётом новых экономических реалий». В качестве примера он привёл транспортную отрасль и, в частности, авиацию, где эти процессы идут «очень активно».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительное количество персонала там либо уволено, либо речь идёт о скрытой безработице, когда людей отправляют в вынужденный простой и вроде как трудовые отношения имеют место, но на практике у сотрудников происходит резкое падение зарплат за счёт выплат за простой, — отметил Бабич.

Другая проблема, по словам Олега Бабича, — это изменение принципа регистрации безработных в РФ после снятия пандемийных ограничений. Если ранее такого человека можно было «регистрировать явочным порядком и для этого не требовалось особых документов», то затем «всё это прекратилось и за счёт этого количество безработных формально снизилось, хотя в реальности, конечно, сложно поверить в то, что сейчас в РФ безработица имеет очень низкий уровень».

Он также добавил, что рынок труда в стране изменился за счёт оттока рабочих-мигрантов, на место которых «идут люди, которые занимали более квалифицированные и высокооплачиваемые должности в других организациях».

Те, кого сокращают, переходят на более низкооплачиваемые позиции, не требующие высокой квалификации. Соответственно, уровень зарплат другой, налоговые отчисления другие. Формально это не безработица, но люди вынужденно работают там, где есть места, при этом уровень доходов падает, может быть, в разы, — пояснил Олег Бабич.

Говоря о перспективах, он предположил, что пока правительство принимает «какие-то меры, которые могут каким-то образом нивелировать влияние внешних факторов», от которых зависит ситуация на рынке труда и в экономике в целом. Однако «каков запас прочности и насколько эффективность этих мер будет сдерживать безработицу, говорить сложно».

Пока какие-то резервы есть, понятно, что будут стараться как-то удерживать ситуацию, но если всё будет затягиваться, то, наверное, можно говорить о том, что наша страна столкнётся, мягко говоря, с более серьёзными проблемами, чем сейчас, — резюмировал Бабич.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал про исследование рынка труда, проведённое сервисом HeadHunter. По данным экспертов, с февраля 2022 года произошёл резкий обвал предложений, но к сентябрю он вернулся на прежний уровень и незначительно снизился на фоне мобилизации. При этом, следовало из исследования, из страны были вынуждены уехать не менее 300 тысяч человек — как правило, это квалифицированные специалисты. Нередко они продолжают работать с российскими компаниями из эмиграции удалённо, но для этого компаниям приходится идти на различные уловки, чтобы не потерять ценные кадры.