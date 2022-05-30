«Потеря заработка порядка 50%»: что происходит в закрытых аэропортах Тысячи работников авиаотрасли в России оказались в вынужденных отпусках из-за паралича системы воздушного транспорта

Фото Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Росавиация в 15-й раз с начала спецоперации РФ на территории Украины продлила режим ограничения полётов в международных аэропортах 11 городов юго-запада РФ. Эти меры будут действовать до 31 мая и с высокой долей вероятности их в очередной раз продлят. В связи с этим и из-за ограничения авиарейсов из других стран на фоне санкций тысячи работников наземных служб, а также авиадиспетчеры находятся в режиме вынужденного простоя, получая неполную часть зарплаты. Часть сотрудников, столкнувшихся со снижением доходов, а также поддерживающие их интересы независимые профсоюзы обращаются в суды, потому что полагают незаконными изменения порядка оплаты труда. Нововведения из-за санкций уже приводят к увольнениям специалистов, а в перспективе грозят самыми тяжёлыми последствиями для отрасли. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Незакрытое небо

Росавиация 24 мая до конца месяца продлила ограничения полётов в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Из-за этого многих сотрудников разных служб данных аэропортов, а из-за закрытия для российской авиации неба над Европой и Северной Америкой из-за происходящего на Украине — и других аэроузлов, а также лётный состав отправили в вынужденный простой.

О том, что происходит в отрасли, NEWS.ru сообщил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. По его словам, авиадиспетчеры и другие сотрудники центров управления воздушным движением, которые имеются при каждом аэропорте, в 11 указанных городах «практически все отправлены в простой по независящим от работников и работодателей причинам».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По закону простой должен быть временным, но, как отмечает Бабич, никаких ограничений по его продолжительности нет. Поэтому чаще всего работодатели выпускают приказ, например, о введении такого режима на два месяца, а когда этот срок истекает, издают новое аналогичное распоряжение ещё на какой-либо срок. И так может повторяться сколько угодно, если есть такая необходимость.

К тому же работодатель имеет право обязать сотрудника, находящегося в простое, присутствовать на рабочем месте, но может и указать в приказе, что есть право находиться дома. При этом, если речь идёт о простое по независящим от работодателя и работника причинам, за сотрудником остаётся право на оплачиваемый отпуск, а также у него продолжается стаж.

Однако многие авиадиспетчеры полагают, что их отправили в длительный простой незаконно. К тому же они столкнулись с серьёзным снижением доходов, потому что данный режим предусматривает выплату лишь двух третей от оклада, но, по словам Олега Бабича, «потеря заработка у них порядка 40–50%». В связи с этим сотрудники авиаотрасли готовятся бороться за свои права.

К нам обращались сотрудники, которые занимаются управлением воздушным движением в некоторых из 11 городов, где аэропорты приостановили работу. В их случае не очень понятны основания, по которым их отправили в простой. На наш взгляд, введение простоя по независящим от работника и работодателя причинам не является обоснованным. Ни работники, ни представители профсоюзов до сих пор в глаза не видели соответствующего указания органов государственной власти о закрытии воздушного пространства в этих районах — указа президента, председателя правительства или министра транспорта. Есть просто некое внутреннее решение прекратить полёты, то есть информация от Росавиации, опубликованная на сайте, которая не является юридическим документом. Поэтому мы считаем, что если и объявляется простой, то он должен быть по вине работодателя, который должен выплачивать немного другие деньги работнику, нежели по независящим причинам. Олег Бабич руководитель правового департамента Конфедерации труда России

Между тем власти пытаются амортизировать ситуацию, вливая дополнительные средства на сохранение гражданского воздушного флота. Так, 20 мая кабмин выделил 1,5 млрд рублей закрытым аэропортам для компенсации операционных расходов. Месяцем ранее была выделена аналогичная сумма. К тому же правительство пообещало российским авиакомпаниям допфинансирование в 100 млрд рублей в рамках программы частичной компенсации расходов перевозчиков на внутренние полёты.

Что происходит в «замороженных» авиаузлах

В Белгороде аэропорт не работает с 24 февраля, в связи с чем более 250 его сотрудников были отправлены в отпуск, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По данным Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области речь идёт о 170 работниках местного авиаузла.

Serguei Fomine/Global Look Press

В Воронеже, по данным регионального департамента труда и занятости населения, аэропорт отправил в простой 529 человек — это пилоты, механики и обслуживающий персонал. При этом государственная инспекция труда совместно с транспортной прокуратурой проводили там проверку и «выявили нарушения в части режима рабочего времени, его распределения, составления графиков работы, а также нарушения требований охраны труда». Однако нарушений в части зарплаты или некорректно оформленных отпусков проверяющие не нашли.

Противоположная ситуация наблюдалась в Брянске, после приостановки работы которого в марте стало известно о напряжённой ситуации в связи с задержками зарплаты за январь. Положенное работники получили лишь после представления прокуратуры гендиректору АО «Международный аэропорт „Брянск“». По итогам проверки, выявившей нарушения прав работников, было заведено шесть дел об административных правонарушениях. При этом, как отмечают местные СМИ, ранее в местном аэропорте уже были случаи нарушения трудового законодательства. О том, сколько человек там было отправлено в отпуска из-за приостановки полётов, не сообщается.

В режим простоя с выплатой двух третей от оклада перевели около 40% сотрудников аэропорта Краснодара и 18% — Анапы. Как сообщали в обслуживающей эти транспортные узлы госкорпорации «Аэродинамика», в основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиабезопасности и организации перевозок. При этом точное количество временно оставшихся без работы сотрудников не раскрывалось. Но в компании заверили, что не планируют сокращать персонал. В мае представитель «Аэродинамики» информировал, что «административные отделы продолжают работать с полной нагрузкой», а «службы эксплуатации занимаются ремонтом и обслуживанием аэровокзального комплекса и территории рядом».

В Ростове-на-Дону пресс-служба аэропорта Платов говорила об отправке в режим вынужденного простоя лишь «части персонала». Они «ежедневно трудятся волонтерами на объединённом складе гуманитарной помощи регионального штаба».

Пресс-служба аэропорта Симферополя в марте заявляла, что «все службы продолжают работу», обещая в случае продления ограничений на полёты рассмотреть «дополнительные временные антикризисные меры, в том числе перевод сотрудников на режим занятости с сохранением не менее 80% зарплаты».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецке технические службы местного аэроузла, а также службы безопасности и транспорта «работают в прежнем режиме», а сотрудники, занятые обслуживанием самолётов, «освобождены от выполнения обязанностей с сохранением рабочего места и заработной платы».

В каком режиме пребывают сотрудники аэропортов Геленджика, Элисты и Курска, неизвестно. При этом на последнем объекте проходит ремонт здания, о чём хвастается курский губернатор Роман Старовойт.

Вопль авиадиспетчеров

Также представитель Конфедерации труда России Олег Бабич отметил, что в профсоюзы обращались и сотрудники аэропорта Шереметьево, около 40% работников которого отправили в простой по независящим от работников и работодателя причинам (в СМИ говорилось о похожих проблемах во Внуково. — NEWS.ru). В данном случае проблемы связаны с резким сокращением международных перелётов. Некоторые из работников считают решение о простое незаконным, и сейчас Конфедерация труда России готовит судебные иски и жалобы в различные инстанции.

Как уточнил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, речь идёт об авиадиспетчерах, которые «готовят иски, потому что с мая у них началась недоплата зарплаты». По его оценкам, «сейчас по всей стране в простое находятся тысячи человек, связанных с гражданской авиацией». В связи с происходящим в отрасли на фоне спецоперации на Украине он строит достаточно мрачные прогнозы, учитывая санкции и отсутствие внутренних ресурсов для производства своих машин, а также подготовки специалистов.

Только представьте, что все три южных терминала Шереметьево вообще закрыты, а сколько народа там работает — это и разные офисы, и служба перевозок, и охрана, и уборщицы. Происходящее сейчас в авиаотрасли может грозить развалом страны. Если авиация встанет, то под вопросом окажется территориальная целостность России, потому что у нас есть места, куда нет вообще никаких дорог и добраться можно только самолётом. Игорь Дельдюжов президент Шереметьевского профсоюза лётного состава



Стоит отметить, что представители этой профессии организационно не относятся к компаниям, управляющим аэропортами. Авиадиспетчеры трудятся в структуре госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), штат которой составляет около 30 тысяч человек. В марте «Ведомости» писали, что компания до конца апреля вводит режим экономии фонда оплаты труда — для работников с пятидневной рабочей неделей вводился режим неполного рабочего времени, а для основного персонала, работающего посменно, — частичный простой по вине работодателя. Позднее глава ГК по ОрВД Игорь Моисеенко издал приказ о продлении этого режима до 31 августа 2022 года. При этом тем, кого отправили в вынужденные отпуска, будут платить зарплату в размере не ниже 80% от объёма тех выплат, которые работники получали до марта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На днях глава ФПАД Сергей Ковалёв обратился к президенту Владимиру Путину в связи с «катастрофическим финансовым положением» ГК по ОрВД. По его словам, без прямой финансовой помощи государства или кратного увеличения ставок за аэронавигационное обслуживание для внутренних полётов предприятие «в самое ближайшее время окажется на грани разорения, а персонал окажется на улице».

За первые четыре месяца 2022 года количество уволившихся и уволенных авиадиспетчеров составило более 6%, что превышает все исторические антирекорды за все годы существования единой системы управления воздушным движением, — констатировал Ковалёв.

Также он отметил, что 100 млрд рублей, выделенные на поддержание гражданской авиации РФ, «никаким образом не коснулись предприятия, оказывающего аэронавигационные услуги». А Росавиация, по словам Ковалёва, «продолжает обязывать ГК по ОрВД заключать договоры на установку дополнительного, зачастую дублирующего, оборудования». По мнению главы ФПАД, спасти госпредприятие позволит повышение «в два — четыре раза» ставок за аэронавигационное обслуживание, а также открытие воздушного пространства РФ для иностранных компаний, выполняющих транзитные рейсы и возобновление деятельность части аэропортов на юге страны для восстановления авиаперевозок в курортный сезон.

Как писал NEWS.ru, уже в начале марта работники гражданской авиации стали испытывать трудности. Тогда же эксперты прогнозировали, что закрытие неба западных стран для российских перевозчиков, а также запрет на поставки, лизинг, обслуживание и страхование самолётов грозит долгосрочной стагнацией отрасли из-за невозможности оперативного разворачивания производства отечественных воздушных судов и зависимости от иностранных производителей.