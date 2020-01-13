https://static.news.ru/photo/a682ac1e-35ea-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Алескей Улюкаев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осуждённый по обвинению в получении взятки, написал в колонии ещё два новых стихотворения.

Свои произведения Улюкаев прислал АГН «Москва».

Одно из стихотворений экс-министр посвятил празднованию Нового года в тюрьме, когда дают винегрет и подарки «даже последнему подлецу».

В 2017 году Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа за взятку в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр отбывает срок в колонии в Тверской области.

Ранее адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщала, что экс-чиновник в колонии активно занимается творчеством. По её словам, Улюкаев усердно пишет книгу. В июне он написал стихотворение, посвящённое грозе, писал NEWS.ru.