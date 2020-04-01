Осуждённых переведут в колонии, расположенные рядом с домом

https://static.news.ru/photo/8a5fa3b4-7426-11ea-9781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе осуждённых в колонии, расположенные в регионах, в которых живут их родственники.

Он вступит в силу через 180 дней после подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На сегодняшний день, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, осуждённые отбывают наказание в регионах, где они проживали или где им был вынесен приговор.

Теперь у них появилась возможность пребывать в местах лишения свободы, расположенных в регионах, где проживают их родные. Для этого сам осуждённый или один из родственников должен написать заявление, передаёт ТАСС.

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