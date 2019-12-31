https://static.news.ru/photo/d1945706-2c9c-11ea-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Закон, предусматривающий возможность трудоустройства российских заключённых вне колоний-поселений и исправительных центров, вступил в силу с 1 января.

Нововведение призвано расширить возможности использования труда осуждённых-поселенцев и лиц, приговорённых к принудительным работам, в различных отраслях экономики.

Согласно документу, участки исправительных центров и колоний-поселений могут создаваться на различных предприятиях при условии, что они располагаются в пределах территорий нахождения пенитенциарных учреждений. Организации, где будут работать осуждённые, обязаны предоставить им общежитие и имущество, необходимое для соблюдения условий отбытия наказания, сообщает РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в колонии-поселении № 8 УФСИН «Кресты» открылся участок для производства чулочно-носочных изделий. Необходимое оборудование и материалы колония получила от коммерческого партнёра.