https://static.news.ru/photo/3099fde2-53ed-11ea-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Священник Русской православной церкви Николай Киреев, осужденный в Белоруссии и отбывавший наказание в РФ, освобожден решением суда из-под стражи. Вопрос его вины не рассматривался.

Ленинградский областной суд освободил из-под стражи священника Николая Киреева, который был осужден в Витебске на 5,5 лет лишения свободы за попытку вывезти двух белорусок для занятия проституцией в России. Как сообщает «Интерфакс», постановление областного суда касалось отмены признания белорусского приговора Всеволожским городским судом и не затрагивало вопроса виновности Киреева.

В данном конкретном случае решался вопрос лишь об исполнении решения на территории России, - сообщила заместитель председателя Ленинградского областного суда Елена Волкова.

Отмечается, что защита усмотрела нарушения в решении Всеволожского городского суда, который признал решение суда Белоруссии законным в рамках процедуры передачи осуждённого для отбывания наказания в России. В частности, проступок, за которой в Белоруссии был осужден Киреев (приготовление к совершению преступления), в России отнесен к категории средней тяжести, а по УК РФ уголовная ответственность наступает лишь при приготовлении к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Ленинградский областной суд разъяснил, что, если при рассмотрении обращения о передаче гражданина РФ, осужденного за границей, российский суд приходит к выводу, что в РФ деяние, за которое осужден российский гражданин, не является преступлением, суд должен вынести постановление об отказе в признании приговора.

Как писал News.ru, настоятелю Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николаю Стремскому предъявили обвинение сразу по трём статьям. Согласно данным Ленинского районного суда, священника обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.