https://static.news.ru/photo/ac5f10be-e027-11e9-bccd-fa163e074e61_660.jpg Николай Стремской Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Следствие предъявило обвинение настоятелю Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николаю Стремскому по трём статьям УК РФ.

Согласно данным Ленинского районного суда, священника обвиняют в изнасилование несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

СУ СК РФ по области всё ещё воздерживается от комментариев по этому делу. Заседание суда, во время которого была избрана мера пресечения для настоятеля, его дочери и её мужа, прошло в закрытом режиме, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что суд Оренбурга поместил в СИЗО Николая Стремского, воспитывающего около 70 приёмных детей. Правоохранительные органы задержали священника 23 сентября. О том, какое именно обвинение ему предъявлено, полицейские не говорили.