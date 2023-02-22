«Осторожно, новости»: массовке на митинге-концерте пояснили, как себя вести

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал скриншоты из чата, где зрителям митинга-концерта в «Лужниках» нецензурно объяснили, как нужно себя вести на мероприятии. По данным канала, массовке, которой заплатили за посещение стадиона, запретили рассказывать о деньгах и предупредили о возможных провокациях.

Если будут подходить, спрашивать, то вы за идею, ***** Россию любите <…> Еще раз скажу: о бабках, никому не говорить, никому *****, — говорится в приложенном скриншоте.

Кроме того, указывает «Осторожно, новости», массовке напомнили, что нужно взять с собой паспорт и минимум вещей, чтобы не задерживаться на досмотре.

По информации канала, на ряде сайтов появились объявления о продаже билетов на митинг-концерт. «Осторожно, новости» сообщает, что пригласительные продавцам раздали на работе. При этом некоторые компании обещают уволить сотрудника, который передаст билет третьим лицам, пишет канал.

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что примет участие в митинге-концерте. Он планирует исполнить одну или две песни. По словам певца, окончательное решение о выборе композиции он сделает после беседы с режиссером концерта.