Судмедэксперт рассказал, кого не хочет вскрывать ни один специалист Судмедэксперт Туманов: ни один эксперт не любит вскрывать долгое время пролежавшие в воде тела

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Эдуард Туманов

Судмедэксперт Эдуард Туманов сообщил NEWS.ru, что ни один специалист не любит вскрывать тела, долгое время пролежавшие в воде, так как они особенно подвержены гнилостным изменениям. При этом он добавил, что судебным медицинским экспертам приходится работать с трупами различной давности, в том числе с эксгумированными.

Судмедэкспертам приходится работать с телами умерших различных давностей смерти, то есть останки могли пролежать в поле месяц-два. Не надо быть профессионалом, чтоб понимать, какой запах будет. Эксгумированные трупы, которые доставлены из захоронения, тоже имеют неприятный специфический запах, — сказал Туманов.

Он уточнил, что в таких случаях вскрытие тел проводится в отдельных залах со специальной системой вентиляции. Она не позволяет специфическому запаху проникнуть в другие помещения.

Кроме того, судмедэксперт рассказал об ужасах смерти, о работе на месте крушения самолета, о том, какую дозу алкоголя может выдержать организм человека, и о запахах, которые помогают распознавать заболевания. Подробнее — в подкасте NEWS.ru.