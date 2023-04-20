Останки человека нашли в подвале частного дома в Петербурге

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Владелец частного дома на Набережной улице в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге обнаружил останки человека. Источник в правоохранительных органах сообщил «Невским Новостям», что кости были найдены в подвале во время разбора фундамента. Останки направлены на экспертизу.

Как уточняет издание, на данный момент определить по найденным костям пол и возраст человека не удалось. В полицию обратился владелец дома, мужчина 39 лет. Он приобрел дом осенью 2022 года и решил самостоятельно разобрать фундамент, когда наткнулся на останки.

На место произошедшего прибыли правоохранители, которые передали кости на исследование в морг. О находке стало известно 19 апреля днем.

На территории бывшей музыкальной студии в центре Москвы ранее под полом обнаружили человеческие останки. Обломки черепа, ребра и кости были найдены на глубине около 1,5 метра под землей. Их обнаружили рабочие, проводившие ремонт здания.

До этого петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Судмедэксперт Павел Трубов пояснил, что тело могло мумифицироваться из-за холода. По его словам, при низких температурах влага из тканей испаряется, при этом останавливаются процессы гниения.