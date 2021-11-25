Основатель «Теремка» прокомментировал рост цен в ресторанах на 15%

Цены в российских ресторанах действительно могут вырасти на 15% из-за подорожания продуктов и снижения доходов населения, заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. По его мнению, из-за этого количество посетителей может сократиться на 5-10% в 2022 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В следующем году цены на меню в ресторанах могут, действительно, увеличиться на 15%. При этом в будущем это может привести и к сокращению числа посетителей, которое составит примерно 5-10%. В этом году посещаемость тех месяцев и дней, когда рестораны были открыты, была довольно неплохой, — заявил Гончаров.

Он пояснил, что из-за подорожания продуктов рестораторам приходится неизбежно поднимать цены на блюда в ресторанах, так как урезать заработную плату сотрудников не представляется возможным. В противном случае, подчеркнул Гончаров, заведения будут страдать от нехватки прибыли.

При условии падения спроса ввиду снижения доходов населения, единственный вариант — только повышение цен, потому что их удержание будет приводить только к убыткам бизнеса. Здесь речь не идет о том, что мы задаем тренды. Они идут от роста цен на продукты и перекладываются на стоимость продажи. Других вариантов нет, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что рестораны планируют поднять цены на свои блюда в 2022 году на 15%. По словам представителей отрасли, на этот шаг их вынуждает пойти ситуация с ценами на продукты, а также увеличенная стоимость логистики.