Осетинский пирог на сковороде — без духовки и почти как в кафе

Осетинский пирог на сковороде — без духовки и почти как в кафе

Осетинский пирог на кефирном тесте, приготовленный на сковороде, — отличный вариант для тех, кто не хочет или не может включать духовку. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка из картофельного пюре с сыром и укропом делает пирог сытным и ароматным. Такой пирог идеально готовить на даче или в домашних условиях.

Ингредиенты

Тесто на кефире — 560 г

Картофельное пюре — 100 г

Сыр — 120 г

Сметана — 1 ст. л.

Укроп — 1 ст. л.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Приготовление

Добавьте в картофельное пюре натёртый сыр, сметану и измельчённый укроп. Хорошо перемешайте начинку. Разделите тесто на две части. Присыпьте стол мукой и руками сформируйте из каждой части лепешку. Выложите половину начинки в центр лепешки. Сложите края теста к центру и тщательно защипните. Аккуратно раскатайте или разомните тесто в лепешку с начинкой внутри. Разогрейте сковороду без масла. Обжарьте пирог с одной стороны до золотистой корочки. Переверните пирог, накройте крышкой и готовьте до румяной корочки с другой стороны. Горячий пирог смажьте сливочным маслом — так он станет ещё мягче и ароматнее.

Осетинский пирог на сковороде получается тонким, но при этом сытным и очень вкусным. Подавайте его сразу после приготовления, но и разогретым он не теряет вкуса.

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