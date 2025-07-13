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13 июля 2025 в 20:31

Осетинский пирог на сковороде — без духовки и почти как в кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осетинский пирог на кефирном тесте, приготовленный на сковороде, — отличный вариант для тех, кто не хочет или не может включать духовку. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка из картофельного пюре с сыром и укропом делает пирог сытным и ароматным. Такой пирог идеально готовить на даче или в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Тесто на кефире — 560 г
  • Картофельное пюре — 100 г
  • Сыр — 120 г
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Укроп — 1 ст. л.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Добавьте в картофельное пюре натёртый сыр, сметану и измельчённый укроп. Хорошо перемешайте начинку.
  2. Разделите тесто на две части. Присыпьте стол мукой и руками сформируйте из каждой части лепешку.
  3. Выложите половину начинки в центр лепешки.
  4. Сложите края теста к центру и тщательно защипните.
  5. Аккуратно раскатайте или разомните тесто в лепешку с начинкой внутри.
  6. Разогрейте сковороду без масла. Обжарьте пирог с одной стороны до золотистой корочки.
  7. Переверните пирог, накройте крышкой и готовьте до румяной корочки с другой стороны.
  8. Горячий пирог смажьте сливочным маслом — так он станет ещё мягче и ароматнее.

Осетинский пирог на сковороде получается тонким, но при этом сытным и очень вкусным. Подавайте его сразу после приготовления, но и разогретым он не теряет вкуса.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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