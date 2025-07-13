Осетинский пирог на сковороде — без духовки и почти как в кафе

Осетинский пирог на кефирном тесте, приготовленный на сковороде, — отличный вариант для тех, кто не хочет или не может включать духовку. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка из картофельного пюре с сыром и укропом делает пирог сытным и ароматным. Такой пирог идеально готовить на даче или в домашних условиях.
Ингредиенты
- Тесто на кефире — 560 г
- Картофельное пюре — 100 г
- Сыр — 120 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Укроп — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
Приготовление
- Добавьте в картофельное пюре натёртый сыр, сметану и измельчённый укроп. Хорошо перемешайте начинку.
- Разделите тесто на две части. Присыпьте стол мукой и руками сформируйте из каждой части лепешку.
- Выложите половину начинки в центр лепешки.
- Сложите края теста к центру и тщательно защипните.
- Аккуратно раскатайте или разомните тесто в лепешку с начинкой внутри.
- Разогрейте сковороду без масла. Обжарьте пирог с одной стороны до золотистой корочки.
- Переверните пирог, накройте крышкой и готовьте до румяной корочки с другой стороны.
- Горячий пирог смажьте сливочным маслом — так он станет ещё мягче и ароматнее.
Осетинский пирог на сковороде получается тонким, но при этом сытным и очень вкусным. Подавайте его сразу после приготовления, но и разогретым он не теряет вкуса.
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