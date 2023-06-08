Опубликованы новые кадры со взорванной Каховской ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Появились новые кадры со взорванной Каховской ГЭС и прорванной плотины, расположенной на Днепре выше Херсона по течению. На видео показана обрушившаяся бетонная конструкция, уходящая под воду.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Вечером 7 июня Сальдо сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Он отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.

8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал. Позже Сальдо объявил, что семьям погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выплатят по миллиону рублей. Жители, которым был нанесен вред здоровья, получат от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.