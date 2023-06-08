Назван размер выплат семьям погибших из-за катастрофы на Каховской ГЭС Сальдо: семьям погибших при ЧС в Херсонской области выплатят по миллиону рублей

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Семьям погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выплатят по миллиону рублей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Жители, которым был нанесен вред здоровья, получат от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации в размере 1 миллиона рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека, — написал Сальдо.

Врио губернатора уточнил, что поручил оперативно осуществить единовременные выплаты. Средства будут выделены из бюджета области, где предусмотрено: оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По cловам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.