23 января 2026 в 09:55

Опрос показал, сколько россиян одобряют деятельность Путина

ФОМ: 80% россиян одобряют деятельность Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Не менее 80% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, следует из опроса ФОМ. При этом 79% респондентов доверяют главе государства.

Также, согласно опросу, 51% положительно оценивают работу правительства. 57% опрошенных считают, что премьер-министр страны Михаил Мишустин работает хорошо. Среди политических партий наибольшую поддержку получила «Единая Россия» (41%), следом за ней идут ЛДПР (10%) и КПРФ (8%). Опрос проводился с 16 по 18 января, в нем участвовали 1,5 тыс. граждан РФ.

Ранее гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ), ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что образы былинных богатырей, Данилы Багрова из фильма «Брат» и некрасовских «женщин в русских селеньях» оказались наиболее близки россиянам. Он привел данные опроса 4,5 тыс. участников конкурса «Это у нас семейное».

До этого опрос показал, что отношение к мужчинам, не создавшим семью к 40 годам, вызывает споры среди москвичей. Часть респондентов считает такую ситуацию неудачей, другие — естественным выбором или обстоятельствами.

