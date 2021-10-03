Определены самые высокооплачиваемые профессии на удалёнке

До 450 тысяч рублей в месяц на удалёнке может зарабатывать разработчик, использующий язык программирования Golang. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого публикует РИА Новости.

Среди требований к соискателю названной вакансии — опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, а также умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, умение писать надёжный код и проверять его.

До 300 тысяч, согласно исследованию, может получать специалист по тендерам. Он должен иметь высшее образование, знать законодательство в области проведения конкурсных торгов, уметь работать с тендерной документацией и вести переговоры. Также не лишними для соискателя окажутся аналитические способности и самоорганизованность.

Есть среди высокооплачиваемых и творческие профессии. Так, главному дизайнеру интерьера согласны платить до 150 тысяч рублей в месяц. От претендента на должность требуется высшее образование, опыт работы в высоком ценовом сегменте не менее трёх лет, владение профильным ПО и внимательность к деталям.

До 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать оценщик. У него должны быть профильное образование и квалификационный аттестат, также от него требуется участие в профессиональной саморегулируемой организации. Такого рода специалист в рамках должностных обязанностей будет составлять отчёты по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса.

Ранее были названы регионы России, где ожидается наибольший рост зарплат.