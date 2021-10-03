Названы регионы, где ожидается наибольший рост зарплат

Наибольший рост зарплат по итогам 2021 года должен наблюдаться в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, подготовленный Минэкономразвития. Об этом пишет РБК.

К концу 2021 года, согласно данным документа, в Москве и Тамбовской области зарплаты вырастут на 9,8%. В Санкт-Петербурге они должны увеличиться на 9,5%, в Калмыкии и Забайкальском крае — на 9,1%. Рост зарплат в Дагестане ожидается на уровне 9%.

Наименьший рост зарплат — 4% — ожидается в Коми.

Что касается безработицы, то на первое место среди российских регионов в 2021 году должна выйти Ингушетия с показателем 14,2%. Следом будет Чечня (8,4%) и Тува (7,4%). Самый низкий уровень безработицы ожидается в Ленинградской области (0,4%) и Москве (0,5%). В Петербурге уровень безработицы, предположительно, составит 0,6%.

Ранее стало известно, в каких городах Росcии люди получают самые высокие зарплаты.