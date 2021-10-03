Названы регионы, где ожидается наибольший рост зарплат

Наибольший рост зарплат по итогам 2021 года должен наблюдаться в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, подготовленный Минэкономразвития. Об этом пишет РБК.
К концу 2021 года, согласно данным документа, в Москве и Тамбовской области зарплаты
Наименьший рост зарплат — 4% — ожидается в Коми.
Что касается безработицы, то на первое место среди российских регионов в 2021 году должна выйти Ингушетия с показателем 14,2%. Следом будет Чечня (8,4%) и Тува (7,4%). Самый низкий уровень безработицы ожидается в Ленинградской области (0,4%) и Москве (0,5%). В Петербурге уровень безработицы, предположительно, составит 0,6%.
Ранее стало известно, в каких городах Росcии люди получают самые высокие зарплаты.