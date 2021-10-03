Стало известно, в каких городах Росcии самые высокие зарплаты

В первом полугодии 2021 года зарплата жителей трёх российских городов в среднем превысила 100 тысяч рублей в месяц. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Меньше всего получают в Элисте, Нальчике и Грозном. Таковы результаты исследования РИА Новости.

По словам эrспертов, уровень зарплат в России значительно колеблется в зависимости от отрасли и места проживания. Для оценки ситуации специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. В результате был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики c января по июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям.

Лидирует в рейтинге Салехард. Там на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. По абсолютно зарплате в 106 тысяч рублей при этом город уступает Москве и Анадырю.

На втором месте Южно-Сахалинск, где работники получают в месяц в среднем почти 100 тысяч рублей.

Среди лидеров рейтинга — Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

В денежном выражении самая высокая зарплата зафиксирована в столице Чукотки. Там она в первом полугодии 2021 года составила 129 тысяч рублей чистыми (за вычетом НДФЛ).

На втором месте Москва со средней месячной зарплатой 114 тысяч рублей.

Ранее были названы регионы России с самыми низкими зарплатами.