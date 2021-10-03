Стало известно, в каких городах Росcии самые высокие зарплаты

В первом полугодии 2021 года зарплата жителей трёх российских городов в среднем превысила 100 тысяч рублей в месяц. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Меньше всего получают в Элисте, Нальчике и Грозном. Таковы результаты исследования РИА Новости.
По словам эrспертов, уровень зарплат в России значительно
Лидирует в рейтинге Салехард. Там на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. По абсолютно зарплате в 106 тысяч рублей при этом город уступает Москве и Анадырю.
На втором месте Южно-Сахалинск, где работники получают в месяц в среднем почти 100 тысяч рублей.
Среди лидеров рейтинга — Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.
В денежном выражении самая высокая зарплата зафиксирована в столице Чукотки. Там она в первом полугодии 2021 года составила 129 тысяч рублей чистыми (за вычетом НДФЛ).
На втором месте Москва со средней месячной зарплатой 114 тысяч рублей.
Ранее были названы регионы России с самыми низкими зарплатами.