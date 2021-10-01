Названы регионы России с самыми низкими зарплатами

Рекрутинговая компания HeadHunter опубликовала список российских регионов с самыми высокими средними зарплатами. На первом месте оказался Чукотский автономный округ с окладом в 76 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU.

В десятку лучших также попала Магаданская область с зарплатой в 73,2 тысячи рублей. Третье место досталось республике Саха — 70,6 тысячи рублей. За ней следует Ямало-Ненецкий автономный округ — 69,8 тысячи рублей. Пятёрку лучших замыкает Москва: в столице средняя заработная плата составляет 67 629 рублей.

При этом худшие показатели оказались у Кировской области — 37,3 тысячи рублей, Карачаево-Черкесской Республики — 36,4 тысячи рублей и Республики Адыгея — 36,3 тысячи рублей. Данные по окладам представлены за девять месяцев текущего года.

Накануне стало известно, что в России за 10 лет номинальная заработная плата сотрудников сельской и рыбной отраслей, а также лесного хозяйства выросла почти в три раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Университета им. Г. В. Плеханова. Эксперты отмечают, что разные темпы роста зарплат в отраслях связаны с господдержкой.