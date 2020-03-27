Оперативный штаб Москвы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции назвал фейком информацию, что экстренным службам выдают спецпропуска.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам всех экстренных служб Москвы выдали специальные пропуска, позволяющие беспрепятственное перемещение по столице, а также въезжать и выезжать из города. Якобы этими документами можно будет воспользоваться, если власти примут решение закрыть столицу на карантин.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из них в Москве — 157. Общее количество подтверждённых заражений достигло 1036 в 58 субъектах.
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