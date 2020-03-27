https://static.news.ru/photo/80cc1fb2-700c-11ea-a98a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции назвал фейком информацию, что экстренным службам выдают спецпропуска.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам всех экстренных служб Москвы выдали специальные пропуска, позволяющие беспрепятственное перемещение по столице, а также въезжать и выезжать из города. Якобы этими документами можно будет воспользоваться, если власти примут решение закрыть столицу на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из них в Москве — 157. Общее количество подтверждённых заражений достигло 1036 в 58 субъектах.