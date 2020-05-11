Оператор Госуслуг: портал после тестирования работает в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/1a2d6910-93b5-11ea-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис проходил тестирование на возможные нагрузки и теперь кратковременные неполадки в его работе, которые были связаны с проверкой, устранены. Об этом сообщили в компании «РТ Лабс».

Компания является оператором портала.

Частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме, — цитирует «РТ Лабс» ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет.

После этого сайт Госуслуг рухнул. У него перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке. В пресс-службе оператора пояснили, что кратковременные ограничения доступа на портал происходят «в связи с возросшей нагрузкой», писал NEWS.ru.