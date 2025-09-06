Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Опавшие листья осенью: простой способ превратить их в удобрение

Осенью многие спешат сжечь опавшие листья, не зная, что это настоящая находка для огорода. Если правильно подготовить листву, она станет ценным удобрением, которое обогатит почву и поможет растениям быстрее расти.

Компост из листьев готовится всего за несколько месяцев и не требует химии. Достаточно соблюдать простые правила.

Какие листья подходят

Для заготовки выбирайте жёлтые и здоровые листья — без пятен, грибка и личинок вредителей. Перед сбором обязательно осмотрите деревья, чтобы не занести инфекцию в почву.

Почему это полезно

Перепревшая листва богата калием, азотом, фосфором, кальцием и другими микроэлементами. Такой компост улучшает структуру почвы и делает её более плодородной.

Как приготовить удобрение

  1. Подготовьте плотные полиэтиленовые мешки.
  2. Насыпьте внутрь листья слоями примерно по 20 см.
  3. Каждый слой слегка увлажните водой — это ускорит разложение. Удобнее всего использовать пульверизатор.
  4. Для быстрого результата можно добавить раствор сульфата аммония (100 г на 10 л воды).
  5. Сделайте несколько отверстий ножом, чтобы листья «дышали».

Уже к весне вы получите готовый перегной, который можно использовать на грядках и клумбах.

Правильно собранная листва — это доступный и экологичный способ улучшить урожай и позаботиться о здоровье растений.

Многие огородники уверены, что горечь в огурцах появляется из-за недостаточного полива, но настоящая причина кроется в другом. Неправильное обращение с растениями во время сбора провоцирует выработку кукурбитацина.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
