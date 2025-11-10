Опасность горячего душа для кухни: почему кипяток губителен для труб

Казалось бы, обычная практика — вылить горячую воду из кастрюли в раковину. Но такая простая привычка способна незаметно испортить вашу домашнюю систему водоотведения. Что же грозит вам, если игнорировать рекомендации производителей?

Современные канализационные трубы сделаны из пластика, который выдерживает температуру максимум до 65 °C. Кипяток резко повышает температуру внутри трубы, вызывает расширение и деформацию материала.

Постоянные температурные скачки приводят к образованию микротрещин, снижению прочности соединений и возникновению протечек. Лучше дождаться естественного остывания воды или разбавить ее холодной жидкостью перед сливом. Так вы сохраните свою кухню чистой и исправной надолго.

