10 ноября 2025 в 16:29

Опасность горячего душа для кухни: почему кипяток губителен для труб

Казалось бы, обычная практика — вылить горячую воду из кастрюли в раковину. Но такая простая привычка способна незаметно испортить вашу домашнюю систему водоотведения. Что же грозит вам, если игнорировать рекомендации производителей?

Современные канализационные трубы сделаны из пластика, который выдерживает температуру максимум до 65 °C. Кипяток резко повышает температуру внутри трубы, вызывает расширение и деформацию материала.

Постоянные температурные скачки приводят к образованию микротрещин, снижению прочности соединений и возникновению протечек. Лучше дождаться естественного остывания воды или разбавить ее холодной жидкостью перед сливом. Так вы сохраните свою кухню чистой и исправной надолго.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

