Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали на один миллион рублей «Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

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Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра. Ранее прокатчику уже выписывали два штрафа за аналогичное нарушение.

Останкинский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1 млн рублей за неправильную возрастную маркировку двух фильмов, — сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Ранее «Иви» нарушил закон о маркировке, выпустив без указания возрастных ограничений в прокат фильмы «Маленькая Италия», «Доктор „Т“ и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальный незнакомец».

До этого по аналогичной статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, «Кинопоиск» и «Мегафон-ТВ».

Ранее Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом «Триколор кино и ТВ», за публикацию на платформе фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Роскомнадзор составил протокол на компанию из-за размещения в видеосервисе художественного фильма «Игра с ключами».

В июле «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за аналогичные нарушения. Тогда претензии возникли к фильмам «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6», «Дылда», а также к картине «Идеальные незнакомцы».