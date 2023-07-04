«Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ Суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за информацию об ЛГБТ без плашки «18+»

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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Протокол был составлен в связи с отсутствием маркировки «18+» на семи фильмах, передает РИА Новости.

Признать ООО «Кинопоиск» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей, — заявила судья Елена Коробченко.

Причиной стало отсутствие маркировки «18+» на таких фильмах, как «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность» и «Отель номер 6», «Дылда».

Представитель платформы заявлял в суде, что маркировка на фильмах устанавливается по результатам оценки экспертов, которые решают, какой контент не должен показываться несовершеннолетним. Кроме того, он обратил внимание на то, что прокатные удостоверения были выданы фильмам до ужесточения законодательных норм.

По итогам заседания представители пресс-службы «Кинопоиска» сообщили, что планируют обжаловать решение. По их словам, в нынешнем виде закон и нормативные акты не дают «объективных критериев для определения демонстрации» информации об ЛГБТ.

Ранее протокол о демонстрации ЛГБТ составили в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» из-за претензий к контенту сервиса «Билайн ТВ». Компании грозит до четырех миллионов рублей штрафа либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.