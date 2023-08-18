«Триколор кино и ТВ» оштрафован из-за фильмов с ЛГБТ-сценами Суд Петербурга оштрафовал «Триколор кино и ТВ» на млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на один млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом «Триколор кино и ТВ», за публикацию на платформе фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС. Роскомнадзор составил протокол на компанию из-за размещения в видеосервисе художественного фильма «Игра с ключами».

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил штраф в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

В июле «Кинопоиск» уже оштрафовали на 1 млн рублей за аналогичные нарушения. Тогда претензии возникли к фильмам «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6», «Дылда», а также к картине «Идеальные незнакомцы», на прошлой неделе также ставшей причиной штрафа из-за показа на платформе «Билайн ТВ».

Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов с сожалением оценил решение Савеловского суда Москвы оштрафовать «ВымпелКом» за показ фильма с ЛГБТ-сценами без необходимой возрастной маркировки. По его мнению, так страна «останется без кино».