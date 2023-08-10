«Идеальные незнакомцы» обошлись «Вымпелкому» в миллионный штраф «Вымпелком» оштрафовали на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без маркировки

Фото: medusa.it

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы»

Компанию «Вымпелком» оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без необходимой возрастной маркировки, соответствующее решение вынес Савеловский суд Москвы, передает ТАСС. Причиной стали несколько фильмов на площадке «Билайн ТВ», в том числе картина «Идеальные незнакомцы».

Признать ПАО «Вымпел-коммуникации» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — сообщили в суде.

Помимо «Идеальных незнакомцев», поводом для составления протокола также стал фильм «Английский цирюльник», размещенный на «Билайн ТВ» без маркировки «18+».

Юрист компании в суде заверил, что «Вымпелком» не преследовал цели «пропаганды, призыва к смене пола и другим сексуальным девиациям», пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости. В «Вымпелкоме» отметили, что изменили возрастную маркировку еще до составления протокола, «осознав допущенную оплошность». При этом юрист подчеркивал, что доступ к онлайн-кинотеатру «Билайн ТВ» можно получить только по подписке, поэтому его не может быть у детей, и при этом нет доказательств, что несовершеннолетние смотрели этот контент. Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, утверждал, что взрослые, показывая фильмы своим детям, ориентируются на эту маркировку.

Ранее на миллион рублей оштрафовали и компанию «Ростелеком». Причиной стали фильмы с маркировкой «16+» на платформе Wink, в которых выявили демонстрацию нетрадиционных отношений, среди них, в частности, оказалась и британская комедия «Английский цирюльник».