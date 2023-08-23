На «Иви» снова составили протокол за фильмы с ЛГБТ без верной маркировки «Иви» может грозить штраф до 4 млн рублей за фильмы с ЛГБТ без верной маркировки

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Роскомнадзор составил третий протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Иви» за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без правильной возрастной маркировки, сообщили ТАСС в Останкинском суде Москвы, который занимался рассмотрением дела. Компании грозит штраф от 1 до 4 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В суд поступил протокол в отношении ООО «Иви.ру» по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), — говорится в сообщении.

Ранее Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом «Триколор кино и ТВ», за публикацию на платформе фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Роскомнадзор составил протокол на компанию из-за размещения в видеосервисе художественного фильма «Игра с ключами».

В июле «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей за аналогичные нарушения. Тогда претензии возникли к фильмам «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6», «Дылда», а также к картине «Идеальные незнакомцы».