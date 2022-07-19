Онкологи объяснили, чем пахнет рак Express: онкологи назвали запах – признак рака

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Видов онкологии — десятки, и не обо всех из них можно узнать по внешним признакам. Но существует такой тип рака, который можно опознать по запаху. Как пишет газета Express со ссылкой на онкологов, рак языка хоть и не входит в пятерку самых распространённых, зато его можно обнаружить по запаху. Хотя и не многие люди связывают его симптомы с онкологией.

Во всем мире рак ротовой полости является шестой по распространённости формой рака. Большинство случаев рака ротовой полости развивается у пациентов старше 55 лет, и только около 12% случаев приходится на лиц моложе 50 лет. Рак языка — это форма рака ротовой полости, поражающая две части языка: ротовую полость и основание языка, — уточнила газета.

Среди необычных симптомов такого вида рака является, например, боль в ухе или кровотечение прямо из языка. Но это редкие признаки. Чаще всего у пациентов наблюдается онемение во рту, боль в горле, которая не проходит, жжение и нарушение двигательной функции языка, от чего страдает дикция.

Но тот признак, который редко связывают с онкологией — это постоянный неприятный запах изо рта, который пациенты часто связывают с нездоровыми зубами или, например, курением. Но если такой симптом беспокоит, особенно вкупе с остальными перечисленными, человеку стоит обратиться к врачу.

Инфекционист ранее рассказал, чем можно заразиться через полотенце, мочалку или плитку в душевой кабине. Опасность представляет вирусная инфекция — контагиозный моллюск. Чаще всего кожному заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом.