Инфекционист Чаленко рассказала, чем можно заразиться через полотенце

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Инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко заявила, что через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск. Эксперт пояснила, что чаще всего кожному заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Она отметила при этом, что заражение не происходит в воде, а через заражённые поверхности, пишет URA.RU.

Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передаётся при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее. Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах, — рассказала Чаленко.

По словам специалиста, если болезнь выявить на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Врач добавила, что мелкие папулы удаляются химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом.

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