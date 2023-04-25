Названы симптомы, которые могут указывать на рак кишечника Онколог Беджанян назвал потерю веса одним из симптомов рака кишечника

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Беспричинная потеря веса, дискомфорт в животе, снижение аппетита, изменения частоты и характера стула могут оказаться симптомами рака кишечника, предупредил хирург-онколог Аркадий Беджанян. Он рассказал aif.ru, что на ранних стадиях онкология может проходить незаметно, без специфических симптомов.

В большей части случаев яркие симптомы рака кишечника появляются на поздних стадиях, когда опухоль уже достигла больших размеров. Однако раннее выявление заболевания может увеличить шансы на полное излечение. И тут не стоит игнорировать регулярные диспансеризации, в рамках которых предлагается колоноскопия, — передает издание.

Врач пояснил, что не следует игнорировать обнаруженные при обследовании полипы. По его словам, такие образования со временем могут превратиться в злокачественные, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом и удалить их. Кроме того, риск развития рака кишечника повышается при наличии онкологии у родственников. Беджанян также посоветовал проходить диагностику людям старше 50 лет.

Телеведущий Александр Мясников ранее назвал железодефицитную анемию неочевидным симптомом онкологии у мужчин. По его словам, наличие анемии может также говорить о язве и полипах.