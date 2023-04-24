Доктор Мясников назвал неочевидный признак онкологии у мужчин Доктор Мясников назвал железодефицитную анемию неочевидным симптомом онкологии у мужчин

Железодефицитная анемия может быть неочевидным симптомом онкологии у мужчин, рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, наличие заболевания может также говорить о язве и полипах.

Мы слишком привыкли к тому, что железодефицитная анемия — это рутина. <...> У мужчин это симптом язвы, полипа или рака, — сказал Мясников.

Врач отметил, что мужчинам при любой степени железодефицитной анемии следует пройти колоно-гастроскопию.

Мясников добавил, что каждая четвертая женщина сталкивается с дефицитом железа. По словам врача, это вызвано ежемесячными потерями крови, в результате которых снижается гемоглобин.

Ранее врач-гинеколог Светлана Аскольская предупредила, что факторами риска развития рака яичников являются гормональные и метаболические нарушения, в том числе ожирение и диабет. Она рассказала, что данная онкология может быть наследственной — если в роду были женщины с раком яичников, вероятность развития опухоли растет на 20%.