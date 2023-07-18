Онколог раскрыл опасность большой груди для здоровья женщин Онколог Сойнов назвал боли в спине одной из опасностей большой груди у женщин

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Гигантомастия может приводить к болям в спине, шее, плечах и к нарушению осанки, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что молочные железы могут достигать значительных размеров и веса, вызывая у женщины проблемы со здоровьем.

Гигантомастия может стать серьезной проблемой для женщины. Однако с помощью правильного лечения и ухода за грудью можно справиться с этой проблемой и улучшить свое здоровье, — пояснил специалист.

По словам врача, основные причины развития гигантомастии неизвестны. К ним относят генетическую предрасположенность, лишний вес, изменение гормонального статуса и прием некоторых лекарственных препаратов. Улучшить качество жизни женщинам, страдающим от этой проблемы, можно при помощи редукционной маммопластики, уточнил онколог. Сойнов добавил, что перед этим необходимо проконсультироваться с пластическим хирургом о рисках и осложнениях. Тем, кто не хочет или по показаниям не может прибегнуть к операции, врач посоветовал выбирать подходящий бюстгальтер, укреплять мышцы спины и плеч при помощи физических упражнений и сбросить лишний вес.

Онколог-маммолог Виктор Федосейкин ранее развеял миф о развитии рака груди из-за ношения неподходящего нижнего белья. По словам специалиста, факторами риска появления заболевания являются наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, а также отсутствие грудного вскармливания.