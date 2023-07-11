Онколог развеял миф о влиянии бюстгальтера на развитие рака Онколог Федосейкин назвал мифом появление рака молочной железы из-за бюстгальтера

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Убеждение, что рак молочной железы может развиться из-за неправильно подобранного бюстгальтера, является мифом, рассказал хирург и онколог-маммолог Виктор Федосейкин. В разговоре с LIFE.ru он пояснил, что факторами риска появления заболевания являются наследственность, ранние менструации, поздняя менопауза, а также отсутствие грудного вскармливания.

Нет никаких научных подтверждений того факта, что белье — тесное, свободное или какое-то еще — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны, — отметил специалист.

По словам онколога, также повлиять на развитие онкологии могут прерывание беременности, хронический стресс и несбалансированный рацион. При этом Федосейкин советует позаботиться об удобстве бюстгальтера и отдавать предпочтение моделям, в которых комфортно ходить. Он пояснил: выбирая этот предмет гардероба, его обязательно необходимо примерить и подогнать по размеру, чтобы белье обеспечивало достаточную поддержку.

Онколог уточнил, что правильно подобранный бюстгальтер не сдавливает молочные железы, благодаря чему снижается риск развития диффузной мастопатии. Белье также может приподнимать грудь, чтобы не нарушался отток лимфы. Федосейкин добавил, что никаких научно доказанных исследований о вреде отказа от бюстгальтера нет. Он посоветовал в этом вопросе руководствоваться собственными предпочтениями и комфортом.

Акушер-гинеколог Елена Дригинкина ранее посоветовала при выборе нижнего белья подбирать правильную модель трусов, которая не будет нарушать кровообращение и не навредит здоровью. Она отметила, что оптимальная модель — это слипы, они не стесняют движения и полностью закрывают ягодицы.