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Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесённого в начале сентября инсульта на отдыхе в Турции, будет похоронен в Симферополе 2 октября.

Борт с телом прибудет в 3–4 часа. Доставку организовали. Хоронить будем в 10 утра в среду, 2 октября, на новом кладбище в Симферополе, — сообщила ТАСС его дочь Марианна Мешкова....