https://static.news.ru/photo/2019f758-e3b6-11e9-bdcb-fa163e074e61_660.jpgФото: Михаил Почуев/ТАСС
Представители онкологического центра имени Блохина утверждают, что в отдел кадров медучреждения не поступали заявления об увольнении от недовольных врачей.
В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии имени Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии имени Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы клиники.
Ранее, как писал News.ru, 26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники. По словам медиков, дети в клинике лечатся в «ужасных условиях», палаты заполнены до отказа, а строительство новых корпусов не может завершиться уже 20 лет. Врачи также рассказали, что подготовили заявления об увольнении.