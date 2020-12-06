Онищенко выступил против длинных новогодних выходных

https://static.news.ru/photo/cb2a9886-383e-11eb-816b-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в России следует полностью отказаться от длинных новогодних выходных. По его словам, они плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику.

Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряжённые дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде, и так далее. Конечно, это плохо, — цитирует академика РАН РИА Новости.

Онищенко добавил, что прежде ситуация смягчалась тем, что жители мегаполисов на праздники улетали за рубеж, а в 2020 году такого не будет.

Также нельзя допускать, чтобы длинные праздники влияли на экономику, отметил депутат.

Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. <...> Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. <...> Были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать, — задался вопросом Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дополнительные ограничения в новогодние праздники требуют ввести в регионах члены Совфеда. Это, по их мнению, убережёт людей от активных контактов и снизит риск распространения коронавируса. Так, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов отметил, что в период пандемии загруженность скорой и нехватка мест в больницах может сказаться на тех, кто нуждается в помощи.