Онищенко рассказал об инкубационном периоде обезьяньей оспы

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Академик РАН, профессор Геннадий Онищенко рассказал в интервью NEWS.ru об особенностях заболевания оспой обезьян. По словам бывшего руководителя Роспотребнадзора, инкубационный период заболевания длится от 5 до 21 дня, а характерная для него сыпь выступает на лице, ступнях, ладонях, слизистой оболочке ротовой полости и в интимных местах.

Период от 5 до 21 суток — инкубационный. С чего начинается? Сыпь, шейный лимфаденит, то есть лимфатические узлы на шее воспаляются и становятся болезненными. Что еще? Лихорадка, то есть температура, и головная боль, — сообщил Онищенко.

Он уточнил, что все эти признаки могут проявиться не одновременно: до появления сыпи у больного могут отмечаться головная боль и температура. Высыпания на коже могут представлять собой пятна, папулы, везикулы и корочки.

Само же заражение также может происходить через слизистую оболочку глаз, предупредил профессор.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России необходимо создать вакцину от обезьяньей оспы, которая должна быть менее реактогенна, чем прививка от обычной оспы, а также более безопасной, переносимой и удобной в применении. По его словам, на сегодняшний день в мире существует ряд вакцин от оспы, основанных на штамме коровьей оспы в качестве активного вещества. Иммунолог напомнил, что в ФМБА уже начали экстренно разрабатывать вакцину против оспы обезьян, но до выхода препарата на рынок пройдет еще немало времени.