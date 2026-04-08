Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:03

Онищенко простыми словами описал принцип действия вакцины от рака

Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение вакцины против рака в организм человека позволяет обучить его иммунную систему распознавать и уничтожать злокачественные клетки, заявил на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает NEWS.ru, именно патологические клетки, возникающие по разным причинам и формирующие опухоль, представляют главную угрозу для жизни человека.

Введя эту вакцину в организм, мы тренируем иммунную систему пациента, чтобы она убивала вот эту патологическую злокачественную клетку, которая по разным причинам вызвала опухоль, — подчеркнул эпидемиолог.

Ранее Онищенко рассказал, что годовой курс лечения пациента онковакциной в России обойдется государству в среднем в 5,5 млн рублей. В эту стоимость входит в том числе препарат, который назначается параллельно с вакциной, уточнил он. Вопреки распространенному мнению, разработка и производство вакцин — это вовсе не дешевый процесс, добавил академик РАН.

До этого стало известно, что в российскую программу госгарантий планирую включить новые методы терапии для онкологических и онкогематологических пациентов. Речь идет о клеточных технологиях, пептидных препаратах и технологиях на основе мРНК.

Общество
Геннадий Онищенко
российские вакцины
болезни
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.